Théâtre | Les Increvables Centre Culturel Langeac dimanche 1 mars 2026.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Gratuit -10 ans.
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01 2026-03-28
Les Increvables vous invitent à leur spectacle annuel avec au programme l’arnaque est dans le pré ! un spectacle pour passer un moment de détente et de franche rigolade.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 16
English :
Les Increvables invite you to their annual show, featuring L’arnaque est dans le pré! , a fun-filled, entertaining show.
