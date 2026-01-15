Théâtre Les petites géométries

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte/enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions…Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.Un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !En partenariat avec l’association Pirouettes.

.

MCL Ma Bohème 21, rue d’Aubilly Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Face to face, two strange silhouettes observe each other, their heads encased in black cubes, as they chalk up a starry sky, a black-and-white city, a colorful bird or faces with multiple emotions… Between masked play and object theater, a whole story is sketched out, guessed at and sometimes erased, the better to invent it… A surreal, poetic journey for toddlers! In partnership with the Pirouettes association.

L’événement Théâtre Les petites géométries Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-12 par Ardennes Tourisme