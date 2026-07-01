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Théâtre  Les règles du savoir vivre dans la société moderne  ANNULÉ Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

vendredi 10 juillet 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Cour du Prieuré
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Saint-Germain-des-Fossés

Théâtre  Les règles du savoir vivre dans la société moderne  ANNULÉ

Rue du Prieuré Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Texte de Jean-Luc Lagarce par la compagnie moulinoise Théâtre Arc-en-Ciel.
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Rue du Prieuré Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

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English :

Text by Jean-Luc Lagarce, by the Théâtre Arc-en-Ciel company from Moulin.

L’événement Théâtre  Les règles du savoir vivre dans la société moderne  ANNULÉ Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations

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