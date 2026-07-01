Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne ANNULÉ Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
vendredi 10 juillet 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne ANNULÉ
Rue du Prieuré Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Texte de Jean-Luc Lagarce par la compagnie moulinoise Théâtre Arc-en-Ciel.
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Rue du Prieuré Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
Text by Jean-Luc Lagarce, by the Théâtre Arc-en-Ciel company from Moulin.
L’événement Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne ANNULÉ Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations
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