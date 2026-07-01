Théâtre  Les règles du savoir vivre dans la société moderne  ANNULÉ Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne ANNULÉ

Rue du Prieuré Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Texte de Jean-Luc Lagarce par la compagnie moulinoise Théâtre Arc-en-Ciel.

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Rue du Prieuré Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com

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English :

Text by Jean-Luc Lagarce, by the Théâtre Arc-en-Ciel company from Moulin.

L’événement Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne ANNULÉ Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-29 par Vichy Destinations