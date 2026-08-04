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Théâtre Les Voisins du Dessus Théâtre Le Normandy Le Havre

vendredi 4 juin 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 4 juin 2027
Fin
vendredi 4 juin 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Théâtre Les Voisins du Dessus

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:30:00
fin : 2027-06-04

Date(s) :
2027-06-04

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales.
Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient.
Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible.
Mais ils ne s’imaginent pas à quel point… Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Une pièce de Laurence JYL
Mise en scène Olivier Macé

Distribution

Caroline Margeridon
Didier Constant
Jules Bahloul
Emilie Marie

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Les Voisins du Dessus

L’événement Théâtre Les Voisins du Dessus Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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