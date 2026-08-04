Théâtre Les Voisins du Dessus Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Les Voisins du Dessus

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:30:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales.

Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient.

Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible.

Mais ils ne s’imaginent pas à quel point… Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Une pièce de Laurence JYL

Mise en scène Olivier Macé

Distribution

Caroline Margeridon

Didier Constant

Jules Bahloul

Emilie Marie

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Les Voisins du Dessus

L’événement Théâtre Les Voisins du Dessus Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie