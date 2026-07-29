Théâtre L’Expérience Théâtrale Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre L’Expérience Théâtrale

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire !

Découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier “L’expérience Théâtrale” en tournée !

Cette pièce met en scène deux acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.

Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?

Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !

Cette expérience théâtrale devient un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier.

Une comédie de Laurent RUQUIER

Mise en scène Anne BOUVIER

Avec François BERLÉAND et Max BOUBLIL

Durée du spectacle 1h15

Mention producteur Richard CAILLAT Arts Live Entertainment Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de la Michodière

Tout public à partir de 12 ans

Assistante mise en scène Lou MONNET

Décor Citronelle DUFAY

Lumière Denis KORANSKY

Son Antoine LE COINTE

Costumes Jean-Daniel VUILLERMOZ et Nadia CHEROUK

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre L’Expérience Théâtrale

L’événement Théâtre L’Expérience Théâtrale Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie