Théâtre L’Expérience Théâtrale Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre L’Expérience Théâtrale
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire !
Découvrez la nouvelle comédie de Laurent Ruquier “L’expérience Théâtrale” en tournée !
Cette pièce met en scène deux acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.
Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?
Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !
Cette expérience théâtrale devient un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier.
Une comédie de Laurent RUQUIER
Mise en scène Anne BOUVIER
Avec François BERLÉAND et Max BOUBLIL
Durée du spectacle 1h15
Mention producteur Richard CAILLAT Arts Live Entertainment Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre de la Michodière
Tout public à partir de 12 ans
Assistante mise en scène Lou MONNET
Décor Citronelle DUFAY
Lumière Denis KORANSKY
Son Antoine LE COINTE
Costumes Jean-Daniel VUILLERMOZ et Nadia CHEROUK
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre L’Expérience Théâtrale
L’événement Théâtre L’Expérience Théâtrale Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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