Théâtre L’imposture Théâtre des Bains Douches Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre L’imposture

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

L’imposture, c’est l’histoire d’une jeune femme qui ne rentre pas dans les cases. Lucie Hanoy, l’actrice de ce seule en scène, mais aussi la co-autrice et la co-metteuse en scène, le dit elle est tout ce que la société n’aime pas. Elle est en surpoids, homosexuelle et issue d’un milieu populaire. Toute sa vie elle a été en marge des normes, toute sa vie elle a été une imposture.

De cette histoire intime, Lucie Hanoy tire humour et poésie. Elle associe trois éléments constitutifs de son identité le principe du one (wo)man show , l’art de la marionnette et les tubes de la variété française. Pendant un peu plus d’une heure, Lucie Hanoy dialogue avec ses marionnettes, tantôt ennemies, tantôt complices, dans les lieux de ses souvenirs, et s’amuse avec une bande-son sur laquelle on pourrait chanter avec elle à tue-tête. Et plus son intimité se déploie sur scène, plus le spectacle gagne en universalité. .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre L’imposture

L’événement Théâtre L’imposture Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie