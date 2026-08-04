Théâtre L’Invitation Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 5 février 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre L’Invitation
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Daniel est un homme marié qui aspire à un peu de liberté. Pour souffler un peu sans culpabiliser, il s’invente un ami imaginaire, Charlie, qu’il prétend aller voir régulièrement.
Mais quand sa femme insiste pour rencontrer ce fameux Charlie… Daniel est pris à son propre piège. Il engage un inconnu, paumé, imprévisible et trop à l’aise, pour jouer le rôle.
Sauf que Charlie s’empare vite du mensonge… jusqu’à tout faire basculer.
Un duo hilarant, un jeu de manipulation jubilatoire, une critique fine des faux-semblants et des travers du couple.
Une comédie culte signée Hadrien Raccah
Mise en scène Éric Laugerias
FREDERIC CHAU et GUY LECLUYSE dans la célèbre comédie jouée par GAD EL MALEH L’INVITATION
Deux stars du cinéma français, 35 millions d’entrées à eux deux !
Frédéric Chau (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 12,4 millions d’entrées) et Guy Lecluyse (Bienvenue chez les Ch’tis 20,5 millions d’entrées, le plus gros succès de l’histoire du cinéma français)
Le Figaro Une comédie jubilatoire, brillamment écrite.
Télérama On rit beaucoup, mais on réfléchit aussi. Un texte fin et cruel sur les faux-semblants.
France Inter Un huis clos explosif mené tambour battant. Un régal.
Le Parisien Un moment de théâtre efficace et jouissif.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre L’Invitation
L’événement Théâtre L’Invitation Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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