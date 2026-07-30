Théâtre Lorenzaccio Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Lorenzaccio

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-16 19:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-11-16 2026-12-17

David Bobée continue son travail autour des classiques théâtraux et revient cette saison avec Lorenzaccio d’Alfred de Musset. En 1537, le jeune Lorenzo de Médicis veut restaurer la République en devenant le compagnon de débauche du tyran qui règne sur Florence, Alexandre de Médicis, et le tuer après avoir gagné sa confiance. Or, le Duc a l’appui puissant du Pape et d’une grande armée. L’acte solitaire de Lorenzo semble voué à l’échec.

Dans cette adaptation, Bobée mêle au texte de Musset la version de George Sand, qu’elle avait écrite avant de la céder à Musset. Habillés de pourpoints, de costumes ou d’uniformes de CRS, les personnages évoluent entre classicisme et contemporain, dans un cimetière de colonnes de béton qui ne soutiennent rien, à l’image du monde florentin en décadence. C’est ainsi que Bobée révèle la dimension actuelle de cette œuvre, en se posant la question que faire quand le pouvoir devient dangereux ?

Le texte Lorenzaccio est l’histoire d’un assassinat et aborde des situations de domination. De fait, certaines scènes du spectacle comportent les éléments suivants coups de feu, faux sang, scènes de meurtres, propos à caractères sexistes, scène à connotations sexuelles. Le spectacle reste néanmoins pleinement adapté à un public de 15 ans et plus.

Durée 3h avec entracte

A partir de 15 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Lorenzaccio

L’événement Théâtre Lorenzaccio Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie