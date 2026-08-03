Théâtre L’université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza Chartres
vendredi 25 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Théâtre L’université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-25
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15
Avec l’Université de Rebibbia, Emmanuel Ray et Mélanie Pichot proposent une création théâtrale sensorielle et immersive, à la frontière du récit intime et d’un théâtre qui questionne notre rapport à l’autre.
Rome 1980. Goliarda Sapienza intègre Rebibbia, la plus grande prison de femmes du pays. Elle est au plus mal. Comme un pied de nez fait au destin, Goliarda va transformer cette épreuve de l’enfermement en un moment de liberté, une leçon de vie. Elle redécouvre en prison auprès de femmes blessées, drôles, violentes, magnifiques ce qui l’a guidée et sauvée toute sa vie le désir éperdu du monde. Adaptation Mélanie Pichot / Mise en scène Emmanuel Ray. Production Théâtre en Pièces. 18 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In collaboration with the University of Rebibbia, Emmanuel Ray and Mélanie Pichot present a sensory and immersive theatrical production, blurring the lines between personal storytelling and theater that explores our relationships with others.
L’événement Théâtre L’université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- ChartrEstivales 2026 Yvan l’aventurier ; Canzonieri ; Atou’trèfle ; Concert violon et orgue ; Un P’tit Gars du Coin ; The Eltontribute Chartres 3 août 2026
- Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch Chartres 6 août 2026
- Les ateliers de la médiatech Pixel Art Chartres 7 août 2026
- Jeux sur place jeux de société Chartres 8 août 2026
- ChartrEstivales 2026 Ados un jour, à dos toujours ; Groupe Josephine ; La Route des Airs ; Concert hautbois et orgue ; Rose Tickets ; Phoenix 66 Chartres 10 août 2026