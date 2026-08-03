Informations pratiques

Chartres

Théâtre L’université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-25

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15

Avec l’Université de Rebibbia, Emmanuel Ray et Mélanie Pichot proposent une création théâtrale sensorielle et immersive, à la frontière du récit intime et d’un théâtre qui questionne notre rapport à l’autre.

Rome 1980. Goliarda Sapienza intègre Rebibbia, la plus grande prison de femmes du pays. Elle est au plus mal. Comme un pied de nez fait au destin, Goliarda va transformer cette épreuve de l’enfermement en un moment de liberté, une leçon de vie. Elle redécouvre en prison auprès de femmes blessées, drôles, violentes, magnifiques ce qui l’a guidée et sauvée toute sa vie le désir éperdu du monde. Adaptation Mélanie Pichot / Mise en scène Emmanuel Ray. Production Théâtre en Pièces. 18 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

In collaboration with the University of Rebibbia, Emmanuel Ray and Mélanie Pichot present a sensory and immersive theatrical production, blurring the lines between personal storytelling and theater that explores our relationships with others.

L’événement Théâtre L’université de Rebibbia, de Goliarda Sapienza Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES