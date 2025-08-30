Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Théâtre M.O.L.I.E.RE par la Cie du Compagnie Grand Tigre

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Théâtre M.O.L.I.E.RE , d’après la vie et l’œuvre de Molière par la Compagnie Grand Tigre à la salle de l’Avant-Scène.

Méli-mélo oratoire librement inspiré d’errances dans le répertoire éponyme a pour astucieux acronyme MOLIERE.

Et c’est tout en astuces, justement, que ce spectacle traverse sa vie à cheval sur son œuvre.

Et pour retracer de manière bien subjective (quoiqu’ instruite) le parcours de Jean-Baptiste, ces figures puisent aux mots des personnages de Molière ; et les récits d’une vie d’homme prennent des reflets bariolés à l’éclat des scènes de ses pièces.

Trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène. .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 billetterieasso@avantscene-argenton.com

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English :

Mathieu Nina’s show ‘En bas de l’échelle’ at the Avant-Scène.

L’événement Théâtre M.O.L.I.E.RE par la Cie du Compagnie Grand Tigre Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Vallée de la Creuse