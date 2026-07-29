Théâtre Mahabharata Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Mahabharata

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 19:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-29

Ce qu’il faut se dire, c’est que l’Iliade et l’Odyssée de Homère regroupent 27 802 vers. Et Illusions perdues de Balzac, 960 pages. Cette myriade de mots a été racontée par Pauline Bayle. C’est tout ? Non, maintenant, ce sont les 250 000 vers du Mahabharata, une histoire de la violence qu’elle saisit à bout de bras. Soit quinze fois plus que l’Iliade.

Nous l’avons vu au Volcan, Pauline Bayle sait y faire avec les titans de la littérature. Fidèle à son approche, elle privilégie une mise en scène épurée un espace dépouillé, des costumes sobres et une distribution capable d’incarner une multitude de personnages. Il n’en faudra pas plus pour voir devant nous les Pandava et les Kaurava, deux familles rivales du Mahabharata qui convoitent le pouvoir, en lutte pour des décennies entières, aux dégâts colossaux, aux passions infinies. Grâce à une étude précise du texte et à un rapport sincère à la poésie, Pauline Bayle parvient à révéler la justesse de ces récits, au-delà des siècles et des continents qui nous en séparent.

A partir de 14 ans

Durée 3h (avec entracte)

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Mahabharata

L’événement Théâtre Mahabharata Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie