Théâtre Manière, une fille simple Salle des fêtes Givry

Informations pratiques

Givry

Théâtre Manière, une fille simple

Salle des fêtes 14 Rue de Cluny Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

A2c / Une fille simple par La Compagnie à l’envers de soi, d’après le roman de Joël Bastard mise en scène de Martine Sénéchal avec Sophie Pernette adaptation de Samuel Jaudon

Myriam, surnommée Manière, est une fille “simple”, comme on dit. Aide-soignante dans un hospice de vieillards tenu dans le Jura par des clarisses, elle s’attire la sympathie du personnel et des pensionnaires. Son besoin d’être aimée la fait se plier aux fantaisies de Jas, le jardinier. Lourde d’un terrible secret, Manière se construit une existence de rêve dans les pages de magazines qu’on n’appelait pas encore “people” dans les années 1950.

“Les gens dans les magazines, ils ont des cheveux qui ressemblent beaucoup à de la lumière. Ils ont beaucoup de cheveux, nous, on en a jamais assez. Quand ils marchent, on dirait des gens qui t’aiment au fond des yeux.” L’auteur Là où d’autres au vu d’une enfance, puis d’une jeunesse fracassées glisseraient vers la tristesse, les pleurs et le pathétique, Joël Bastard, privilégie les interstices de lumière et l’immersion dans une nature presque sauvage.

Il ne plaint pas Myriam / Manière. Il la suit dans son quotidien, dans ses tendresses, dans ses excès, dans sa pensée hyper active, dans ses rêves démesurés et dans ses fréquents retours en arrière. Sa retenue est à l’image de cette empathie, discrète mais entière, qui lui permet d’installer au centre d’un récit très prenant une femme à la personnalité complexe et attachante.

“Un grand moment avec Manière, une fille simple” par J.L Pradines pour Montceau News “(…) La performance de la comédienne Sophie Pernette, dans le rôle de Myriam, a fait l’unanimité. Elle tient le personnage de bout en bout d’une manière extraordinaire, sans faiblir, sans perdre le fil et embarque le spectateur dans l’ombre de ses secrets. La scénographie et la mise en scène au cordeau permettent à la comédienne de prendre toute la mesure du personnage, de délivrer et de sublimer le texte de Joël Bastard.

L’adaptation cohérente et respectueuse de Samuel Jaudon, la mise en scène de Martine Sénéchal, juste et précise, une interprétation sensible, puissante et habitée de Sophie Pernette, font de cette création un vrai grand moment de théâtre où rires et émotions côtoient poésie et réalisme troublant. (…)” .

Salle des fêtes 14 Rue de Cluny Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Théâtre Manière, une fille simple

L’événement Théâtre Manière, une fille simple Givry a été mis à jour le 2026-08-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I