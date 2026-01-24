Théâtre Mauléon La Passerelle Mauléon

Théâtre Mauléon

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-20 2026-03-22 2026-03-24 2026-03-27

Les Compagnons de la Tour vous présentent leur nouvelle pièce La quête du St Macaron de Pascal Lévêque, qui promet de vous emmener dans un tourbillon d’émotions, de rires et… de rebondissements inattendus.

Le Royaume de Plouguedouille est en péril la prophétie de la Boulangère Sacrée s’est réalisée. Le Saint Macaron, artefact de paix et de prospérité, a disparu. Sans lui, les récoltes fanent, les animaux meurent, et les habitants paniquent. Le Roi Cunégonde-le-Brave, un monarque bipolaire et peureux comme un pou, convoque une délégation hétéroclite pour partir à sa recherche. .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 04 73 73 lescompagnonsdelatour@hotmail.fr

