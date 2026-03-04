Théâtre Mazout Compagnie, L’Escabel, Toulouse
Théâtre Mazout Compagnie, L’Escabel, Toulouse vendredi 13 mars 2026.
Théâtre Mazout Compagnie Vendredi 13 mars, 20h00 L’Escabel Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:00:00+01:00
L’Escabel 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Entre danse, cirque et théâtre, l’art se fait spectacle !