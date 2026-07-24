Théâtre Mon père avait 3 vaches Salles-Curan
samedi 20 mars 2027 · Salles-Curan
Informations pratiques
Salles-Curan
Théâtre Mon père avait 3 vaches
Salle du Grenier de Monsieur Salles-Curan Aveyron
Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-20
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
par Mouton Major
Seul sur la scène, côté cour de ferme, Yves-Marie Le Texier, parle de son enfance au sein d’une famille d’agriculteurs à Remungol, dans les terres du Morbihan. Il raconte le rythme des récoltes, la vie cadencée par le prix du lait et le cours de la viande, les tracteurs, l’exploitation familiale vécue comme un terrain de jeu… et les vaches, qui l’effraient. Il soulève, aussi, les questions qui germent alors dans son esprit, à propos des pesticides du voisin, des porcheries bondées, du nitrate entraîné dans la rivière, des usines déshumanisées de découpe de viande…
Comment, dans le paysage morbihannais, le petit paysan est-il devenu entrepreneur agricole, comment la vie rurale a-t-elle été chamboulée par les logiques du remembrement et du rendement ? Mon père avait trois vaches décrit ces mutations au gré d’un texte brillant, parsemé de nostalgie, de poésie et d’informations précises, un texte qui trouve dans l’histoire agricole bretonne le terreau de récits émouvants.
Écriture, interprétation Yves-Marie le Texier Aide à l’écriture, mise en scène Titus Regard extérieur Tatiana Le Petitcorps Mise en lumière Caroline Boyer
Un spectacle poétique sous-tendu par une réflexion sur les enjeux du monde agricole d’aujourd’hui, la ruralité, le mal-être paysan, l’environnement. Le Télégramme
Durée 1 h 10
Tout public à partir de 12 ans
Jauge limitée à 200 personnes
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Salles-Curan et l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique du Lévézou
Autour du spectacle
H.I.I.T.S de la Cie Les Boudeuses. .
Salle du Grenier de Monsieur Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by Mouton Major
L’événement Théâtre Mon père avait 3 vaches Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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