Théâtre Mon père avait 3 vaches Salles-Curan

Informations pratiques

Salles-Curan

Théâtre Mon père avait 3 vaches

Salle du Grenier de Monsieur Salles-Curan Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

par Mouton Major

Seul sur la scène, côté cour de ferme, Yves-Marie Le Texier, parle de son enfance au sein d’une famille d’agriculteurs à Remungol, dans les terres du Morbihan. Il raconte le rythme des récoltes, la vie cadencée par le prix du lait et le cours de la viande, les tracteurs, l’exploitation familiale vécue comme un terrain de jeu… et les vaches, qui l’effraient. Il soulève, aussi, les questions qui germent alors dans son esprit, à propos des pesticides du voisin, des porcheries bondées, du nitrate entraîné dans la rivière, des usines déshumanisées de découpe de viande…

Comment, dans le paysage morbihannais, le petit paysan est-il devenu entrepreneur agricole, comment la vie rurale a-t-elle été chamboulée par les logiques du remembrement et du rendement ? Mon père avait trois vaches décrit ces mutations au gré d’un texte brillant, parsemé de nostalgie, de poésie et d’informations précises, un texte qui trouve dans l’histoire agricole bretonne le terreau de récits émouvants.

Écriture, interprétation Yves-Marie le Texier Aide à l’écriture, mise en scène Titus Regard extérieur Tatiana Le Petitcorps Mise en lumière Caroline Boyer

Un spectacle poétique sous-tendu par une réflexion sur les enjeux du monde agricole d’aujourd’hui, la ruralité, le mal-être paysan, l’environnement. Le Télégramme

Durée 1 h 10

Tout public à partir de 12 ans

Jauge limitée à 200 personnes

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Salles-Curan et l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique du Lévézou

Autour du spectacle

H.I.I.T.S de la Cie Les Boudeuses. .

Salle du Grenier de Monsieur Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by Mouton Major

L’événement Théâtre Mon père avait 3 vaches Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)