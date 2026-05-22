Bonnemazon

Théâtre Mot manquant

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Quand on perd ses parents, on est orphelin.e. Quand on perd son amour, on est veuf.ve. Quand on perd son enfant, c’est

quoi le mot ? Comment, quand on est un artiste de la parole, affronter un indicible qui n’a même pas de nom… ?

Tout le monde porte des deuils, et personne n’en parle. Comment être ensemble, fabriquer du commun, autour de ce

trou noir individuel autant que collectif, de ce grand absent de nos espaces partagés ?

En mêlant récit intime à la première personne, chansons de création, explorations scéniques, rituels et contes traditionnels sur la mort et le deuil, François Godard tente de trouver quelque chose à répondre à ces étranges questions. Même s’il n’y a pas de vraie réponse, quelque chose qui ne soit pas rien, qui parle de notre commune humanité, de notre vivant fragile et précieux, quelque chose qui interroge les limites poreuses entre le spectacle et le sacré, entre le partage de la douleur intime et la reconstruction collective…

Durée 1H30

Dès 15 ans

10 € 5 € .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

When you lose your parents, you’re an orphan. When you lose your love, you’re a widower. When you lose your child

what’s the word? How, when you’re an artist of the spoken word, can you face up to something unspeakable that doesn’t even have a name?

Everyone grieves, but no one talks about it. How can we come together, build something common, around this

this individual and collective black hole, this great absentee of our shared spaces?

Blending intimate first-person accounts, creative songs, stage explorations, rituals and traditional tales of death and mourning, François Godard attempts to find answers to these strange questions. Even if there is no real answer, something that is not nothing, something that speaks of our common humanity, of our fragile and precious living being, something that questions the porous boundaries between spectacle and the sacred, between the sharing of intimate pain and collective reconstruction?

L’événement Théâtre Mot manquant Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65