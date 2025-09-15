Théâtre musical Diva syndicat, 1000 ans de musique au féminin Beaugency

Théâtre musical Diva syndicat, 1000 ans de musique au féminin

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:35:00

2026-03-27

Un théâtre musical proposé dans le cadre du festival Elles au Centre !

Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura, DIVA Syndicat nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des femmes !

Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout femmes musiciennes, compositrices, interprètes, que les artistes s’attachent à nous faire (re)découvrir, ramenant par là le matrimoine au coeur de notre vision du monde.

Ces deux Divas Syndicalistes nous présentent sous un angle humoristique et burlesque dix siècles de musique remise au goût du jour. Afin de redonner aux femmes musiciennes la place qui leur reviennent.

Dans le cadre du festival Elles au Centre

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 service.culturel@ville-beaugency.fr

