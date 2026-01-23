THÉÂTRE MUSICAL Dominique toute seule Cie Au détour du Cairn Gallia Théâtre Cinéma Saintes

THÉÂTRE MUSICAL Dominique toute seule Cie Au détour du Cairn

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:30:00

fin : 2026-03-17 20:30:00

Date(s) :

2026-03-17

Avec féérie, Marie Burki convoque des chants polyphoniques pour ouvrir grand le merveilleux.

Dominique toute seule est un petit bijou. Mêlant théâtre et chant, ce conte épuré et attachant évoque l’espoir d’aller de l’avant et de se retrouver soi-même.

.

Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With enchantment, Marie Burki conjures up polyphonic songs to open up a world of wonder.

Dominique toute seule is a little gem. Combining theater and song, this pure, engaging tale evokes the hope of moving forward and finding oneself.

L’événement THÉÂTRE MUSICAL Dominique toute seule Cie Au détour du Cairn Saintes a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge