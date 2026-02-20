Théâtre My Truth CCM Jean Gagnant Limoges

Théâtre My Truth

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Dans le cadre du Festival Campus Créatifs , les étudiants de l’atelier théâtre de l’Université, dirigé par A. Ledoux, propose la pièce Chacun sa vérité de Luigi Pirandello.

Réservations et informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre My Truth Limoges a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Limoges Métropole