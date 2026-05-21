Nant

Théâtre

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ce corps qui parle de et avec Yves Marc

Un spectacle en forme de conférence à quoi voit-on que les gens pensent ?

Dans ce spectacle en forme de conférence, Yves Marc démonte et démontre les gestes usuels du quotidien. Axes de regard, inclinaisons de tête, gestes de main, postures, pas… Toutes ces actions simples auxquelles on ne prête guère attention, échappent à la conscience de celui qui les réalise. En savoir plus

A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10 .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 contact@lemasrazal.fr

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English :

Ce corps qui parle by and with Yves Marc

L’événement Théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)