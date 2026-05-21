Théâtre Nant
Théâtre Nant samedi 11 juillet 2026.
Nant
Théâtre
Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ce corps qui parle de et avec Yves Marc
Un spectacle en forme de conférence à quoi voit-on que les gens pensent ?
Dans ce spectacle en forme de conférence, Yves Marc démonte et démontre les gestes usuels du quotidien. Axes de regard, inclinaisons de tête, gestes de main, postures, pas… Toutes ces actions simples auxquelles on ne prête guère attention, échappent à la conscience de celui qui les réalise. En savoir plus
A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10 .
Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 contact@lemasrazal.fr
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English :
Ce corps qui parle by and with Yves Marc
L’événement Théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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