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Théâtre Nant

Théâtre Nant

Théâtre Nant samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Cie Retour d'Ulysse

Ville : 12230 Nant

Département : Aveyron

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Nant

Théâtre

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Ce corps qui parle de et avec Yves Marc
Un spectacle en forme de conférence à quoi voit-on que les gens pensent ?
Dans ce spectacle en forme de conférence, Yves Marc démonte et démontre les gestes usuels du quotidien. Axes de regard, inclinaisons de tête, gestes de main, postures, pas… Toutes ces actions simples auxquelles on ne prête guère attention, échappent à la conscience de celui qui les réalise. En savoir plus
A 18h, au Mas Razal Sur réservation par mail 10  .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83  contact@lemasrazal.fr

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English :

Ce corps qui parle by and with Yves Marc

L’événement Théâtre Nant a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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