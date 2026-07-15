Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Non Solum

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

À partir de cette célèbre phrase, Sergi López, récompensé aux Césars et connu pour sa carrière cinématographique, signe un seul en scène désarmant d’esprit joyeux et contagieux. Désespérément seul, un homme se démultiplie en une vingtaine de personnages, qui, peu à peu, peuplent la scène, dialoguent ensemble et tentent d’élucider quelques mystères…Entre humour absurde, improvisation et fantaisie, laissez-vous entraîner dans un voyage inattendu et jubilatoire où se croisent des thèmes profonds comme l’identité, la solitude et la condition humaine.1h10 + 12 ans

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0Based on this famous line, Sergi López, a César Award winner known for his film career, delivers a disarming one-man show brimming with joyful and contagious spirit. Desperately alone, a man splits into some twenty characters, who, little by little, fill the stage, converse with one another, and attempt to unravel a few mysteries…Combining absurd humor, improvisation, and fantasy, let yourself be swept away on an unexpected and exhilarating journey where profound themes such as identity, loneliness, and the human condition intersect. 1h10 + 12 ans

L’événement Théâtre Non Solum Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme