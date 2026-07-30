Théâtre Nora Hamzawi Théâtre Le Normandy Le Havre
samedi 12 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Nora Hamzawi
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeunir sans effort ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain.
Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.
Spectacle déconseillé au moins de 16 ans
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre Nora Hamzawi
L’événement Théâtre Nora Hamzawi Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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