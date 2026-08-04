Théâtre Panique au Ministère 2 Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 19 mars 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Panique au Ministère 2
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service.
Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque !
En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports !
Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle !
En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…
Une pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco
Mise en scène par Guillaume Mélanie
Distribution
Philippe Chevallier
Marie Hélène Lentini
Jennifer Lauret
Charlotte Gouillon
Nathan Martin
Lucie Cottin
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre Panique au Ministère 2
L’événement Théâtre Panique au Ministère 2 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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