Théâtre Panique au Ministère 2 Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Panique au Ministère 2

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service.

Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque !

En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports !

Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle !

En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…

Une pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco

Mise en scène par Guillaume Mélanie

Distribution

Philippe Chevallier

Marie Hélène Lentini

Jennifer Lauret

Charlotte Gouillon

Nathan Martin

Lucie Cottin

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Panique au Ministère 2

L’événement Théâtre Panique au Ministère 2 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie