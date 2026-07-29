Théâtre Pause Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Pause

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04

Imaginez une salle de pause. Tables, chaises, porte. Au fond, une grande verrière aux couleurs vives. Imaginez des femmes réunies ici, entre deux entretiens, entre deux réunions. Ces femmes sont employées au service pénitentiaire d’insertion et de probation, autrement dit le SPIP, mais aussi avocates ou médecins. Elles accompagnent la réinsertion sociale de condamnés pour violences conjugales.

Imaginez, donc, ces femmes qui parlent. Qui expliquent. Qui s’enflamment. Qui fatiguent. Qui rigolent. Qui acceptent de jouer le jeu pour trouver le rire là où, bien souvent, la violence déborde.

Après son bouleversant spectacle Personne n’est ensemble sauf moi accueilli au Théâtre des Bains-Douches il y a deux saisons, Clea Petrolesi revient avec Pause pour continuer de nous révéler l’humain dans toute sa nuance. Une pièce écrite après dix années d’intervention au SPIP du Val-d’Oise, à suivre ces femmes qui, au quotidien, tentent sans relâche de réparer.

Durée 1h45

À partir de 13 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Pause

L’événement Théâtre Pause Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie