Théâtre Paysages de poches Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Paysages de poches

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 11:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Un caillou tellement plus beau que les autres. Un marron, une fleur déjà fanée ou un gland chipé aux écureuils. Un mélange de sucre et de sable, doux souvenir d’une chouquette sur la plage. Une barrette emmêlée de cheveux, un mouchoir qui a essuyé trop de rhumes, un bonbon tout collé… Il faut être prêt·e à toute sorte de découverte quand on glisse sa main dans les poches des enfants ! Et derrière chaque trouvaille se cache un souvenir, petite balade ou grande aventure.

Naéma Boudoumi invite un comédien et une marionnettiste à faire les poches à une montagne de vêtements. Au fur et à mesure de leur exploration malicieuse, un paysage se construit, carte au trésor de nos imaginaires en éveil. Les histoires se tissent et se tricotent au hasard des découvertes insolites dans les jeans et les manteaux… Cela aurait été dommage que tous ces trésors finissent dans la machine à laver !

Durée 30 min

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Paysages de poches

L’événement Théâtre Paysages de poches Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie