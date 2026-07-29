Théâtre Peut-être le hasard Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Peut-être le hasard

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Peut-être le hasard, c’est l’histoire d’une jeune femme qui accompagne sa mère dans sa fin de vie, après qu’on lui a découvert un Alzheimer précoce. Peut-être le hasard, c’est l’histoire d’une jeune femme qui s’efforce d’aider sa mère dans ses derniers moments pour profiter de tout ce qu’il reste. Peut-être le hasard, c’est l’histoire de fragments de deux vies en commun, les films qui en ont fait la splendeur, la musique qui en a fait la joie, les livres qui en ont fait la méditation.

C’est l’histoire de deux femmes qui parlent de ce que c’est qu’être une femme, une mère, une fille. Peut-être le hasard, c’est la dernière pièce d’Agathe Charnet, qui nous a déjà fait réfléchir sur la scène du Volcan avec Nous étions la forêt, autour de l’identité, de notre rapport à la nature, de notre rapport aux femmes. Dans cette autofiction, elle continue de se poser des questions avec simplicité et sincérité, et on continue de se les poser avec elle.

Durée 1h40

A partir de 14 ans

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Peut-être le hasard

L’événement Théâtre Peut-être le hasard Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie