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Théâtre Pfiou-Pfiou Théâtre Le Normandy Le Havre

dimanche 27 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Théâtre Pfiou-Pfiou

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-09-27

Pfiou-Pfiou est une comédie parodique totalement absurde et irrévérencieuse. On y massacre joyeusement le théâtre, les sitcoms et le bon goût dans un rythme effréné. Pour hériter de sa mère, il faut se marier… ou suivre le plan foireux du meilleur pote.
Notaire suspicieuse, mafia qui s’incruste, mensonges en cascade tout dégénère joyeusement.
Chaos assumé, second degré permanent et peut-être un mort à la fin. Vous êtes prévenus !

Une production de Gilbert Diaz
Auteur et Metteur en scène Olivier Martinez
Avec Maxime Van Laer / Laurent de Funès / Olivier Martinez / Jessica Mompiou / Gilbert Diaz et Delphine Saroli
Régie Générale Delphine Roger

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Pfiou-Pfiou

L’événement Théâtre Pfiou-Pfiou Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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