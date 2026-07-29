Théâtre Pfiou-Pfiou Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Pfiou-Pfiou

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-27

Pfiou-Pfiou est une comédie parodique totalement absurde et irrévérencieuse. On y massacre joyeusement le théâtre, les sitcoms et le bon goût dans un rythme effréné. Pour hériter de sa mère, il faut se marier… ou suivre le plan foireux du meilleur pote.

Notaire suspicieuse, mafia qui s’incruste, mensonges en cascade tout dégénère joyeusement.

Chaos assumé, second degré permanent et peut-être un mort à la fin. Vous êtes prévenus !

Une production de Gilbert Diaz

Auteur et Metteur en scène Olivier Martinez

Avec Maxime Van Laer / Laurent de Funès / Olivier Martinez / Jessica Mompiou / Gilbert Diaz et Delphine Saroli

Régie Générale Delphine Roger

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Pfiou-Pfiou

L’événement Théâtre Pfiou-Pfiou Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie