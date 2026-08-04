Théâtre Pino Théâtre Le Normandy Le Havre
mardi 23 février 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Théâtre Pino
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 18:00:00
fin : 2027-02-23
Date(s) :
2027-02-23
Dans une cabane à la lisière d’une forêt, Geppetto, sculpteur solitaire, façonne un pantin de bois à l’image de son fils disparu. Il la nommera Pinocchio. Une nuit, un miracle se produit le pantin s’anime.
Guidé par Jiminy Cricket, auteur en quête de succès, Pino part à la découverte du monde. Curieux, naïf et profondément libre, il s’éloigne des chemins tracés et traverse des univers étranges où rêve et réalité se confondent.
Un spectacle tout public qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes, explorant avec sensibilité la différence, le deuil et la transmission.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Théâtre Pino
L’événement Théâtre Pino Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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