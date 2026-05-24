Pau

Théâtre pour les 60 ans du planning familial

17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

A l’occasion des 60 ans du Planning Familial 64, le PF64 propose une pièce de théâtre sur l’égalité femmes-hommes au théâtre Saragosse, précédée d’un stand avec des animations devant le théâtre.

16h Animations par les militantes du Planning Familial sur le parvis du théâtre Saragosse

20h Pièce Générationn’Elles par la troupe SeptenScène

Mêlant humour, émotion et réflexion, GENERATIONN’ELLES est une comédie drôle et engagée, autour de l’égalité femmes-hommes. À travers trois générations de femmes d’une même famille, issues de milieux sociaux différents, la pièce explore les évolutions, les combats et les questionnements qui ont marqué la place des femmes au fil des décennies.

SEPTENSCENE, compagnie de théâtre amateur de Lescar, a été créée en 2012 à l’initiative d’un groupe de femmes, passionnées de théâtre. Aujourd’hui, nous sommes 3 femmes sur scène, Isabelle, .

17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 54 40

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English : Théâtre pour les 60 ans du planning familial

L’événement Théâtre pour les 60 ans du planning familial Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau