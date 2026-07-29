Théâtre Poussières Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Poussières

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-04 20:00:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04 2027-05-05

Poussières raconte une histoire d’amour, deux êtres qui s’aiment simplement, dans les rires partagés, dans une manière commune de regarder le monde. Clémence est psychanalyste, André enseigne la philosophie. Au fil du temps une joie survient chez Clémence ; elle n’est ni tranquille ni raisonnable, mais incandescente, comme quelque chose qui élargirait la perception et transformerait le regard. Cet état de béatitude conduit Clémence à délaisser toute activité et plonge André dans un profond désarroi.

Poussières est une réflexion sur l’intensité, sur la difficulté d’aimer sans vouloir contenir. Mais que se passe-t-il lorsque l’amour nous place précisément à l’endroit où ces frontières vacillent ? Dans une scénographie envoûtante, les rôles principaux de cette histoire seront interprétés par Anne Rotger et Jérôme Kircher, tout juste auréolé d’un Molière en 2026.

Durée 1h20

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Théâtre Poussières

L’événement Théâtre Poussières Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie