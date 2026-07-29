Informations pratiques

Clairac

Théâtre Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau.

Place de l’Église Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Pièce de Théophile de Viau, Pyrame et Thisbé.

Pièce de Théophile de Viau, Pyrame et Thisbé.

Cette représentation en costumes d’époque et éclairée àl la bougie est donnée par la compagnie Oghma, mise en scène par Charles di Meglio.

Elle se tiendra le samedi 22 août à 20h30 place de l’Église à Clairac .

Par la Société des amis de Clairac, dans le cadre des 400 ans de la mort du poète né à Clairac. .

Place de l’Église Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 61 90

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English : Théâtre Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau.

A play by Théophile de Viau, *Pyramus and Thisbe*.

L’événement Théâtre Pyrame et Thisbé de Théophile de Viau. Clairac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Val de Garonne