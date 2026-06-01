Théâtre Révolutionnaires, Réveillez-vous ! par la troupe Les Loups Roux Le Louroux-Béconnais Salle de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence
Théâtre Révolutionnaires, Réveillez-vous ! par la troupe Les Loups Roux Le Louroux-Béconnais Salle de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence samedi 13 juin 2026.
Val d’Erdre-Auxence
Théâtre Révolutionnaires, Réveillez-vous ! par la troupe Les Loups Roux Le Louroux-Béconnais
Salle de l’Argerie Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Pièce de théâtre Révolutionnaires, Réveillez-vous ! prévue salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026.
Venez applaudir la pièce Révolutionnaires, Réveillez-vous ! au Louroux-Béconnais, proposée par Les Loups Roux et écrite et mise en scène par Virginie Bru-Orhon.
Réservation conseillée. .
Salle de l’Argerie Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 57 49 06 resa49370@gmail.com
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English :
Play Révolutionnaires, Réveillez-vous! scheduled at the Salle de l’Argerie in Le Louroux-Béconnais on Saturday June 13 and Sunday June 14, 2026.
L’événement Théâtre Révolutionnaires, Réveillez-vous ! par la troupe Les Loups Roux Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Anjou bleu
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