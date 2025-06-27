Théâtre Rimbaud, Cavalcades Charleville-Mézières

Théâtre Rimbaud, Cavalcades

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Graphiste pour une marque de yaourt, Romuald claque la porte d’une réunion en hurlant “Je vais acheter un cheval et m’en aller !”. Il apprend qu’Arthur Rimbaud a écrit cette phrase, en 1881… Romuald lâche tout et part sur les traces du poète en donnant corps et voix à ceux qui l’ont connu.Et si Rimbaud avait fait un burn-out lui aussi ? Pourquoi a-t-il cessé toute poésie à 20 ans ? Cavalcades, à pied, à cheval, en train, en bateau, la vie du poète comme une spirale insensée de déplacements incessants où l’ailleurs est toujours le seul endroit désirable.Découvrir les tarifs.

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Romuald, a graphic designer for a yogurt brand, storms out of a meeting shouting, I’m going to buy a horse and get out of here! He learns that Arthur Rimbaud wrote this sentence in 1881… Romuald drops everything and sets off in the poet?s footsteps, giving body and voice to those who knew him Why did he stop writing poetry at the age of 20? Cavalcades, on foot, on horseback, by train, by boat, the poet?s life as an insane spiral of incessant displacement, where elsewhere is always the only desirable place.

German :

Romuald, der als Grafiker für eine Joghurtmarke arbeitet, knallt bei einem Meeting die Tür zu und schreit: Ich kaufe mir ein Pferd und gehe weg! . Er erfährt, dass Arthur Rimbaud diesen Satz im Jahr 1881 geschrieben hat… Romuald lässt alles stehen und liegen und begibt sich auf die Spuren des Dichters, indem er denjenigen, die ihn gekannt haben, Körper und Stimme verleiht.Was wäre, wenn Rimbaud auch ein Burnout gehabt hätte? Warum hat er mit 20 Jahren aufgehört zu dichten? Reiten, zu Fuß, zu Pferd, im Zug, auf dem Schiff, das Leben des Dichters als eine sinnlose Spirale unaufhörlicher Reisen, bei denen das Anderswo immer der einzige wünschenswerte Ort ist.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Romuald, grafico di una marca di yogurt, esce da una riunione urlando: Compro un cavallo e me ne vado! Viene a sapere che Arthur Rimbaud ha scritto questa frase nel 1881… Romuald abbandona tutto e si mette sulle tracce del poeta, dando corpo e voce a chi lo ha conosciuto Perché ha smesso di scrivere poesie all’età di 20 anni? Cavalcate, a piedi, a cavallo, in treno, in barca, la vita del poeta come una folle spirale di spostamenti incessanti dove l’altrove è sempre l’unico luogo desiderabile.Scopri le tariffe.

Espanol :

Romuald, diseñador gráfico de una marca de yogures, sale de una reunión gritando: ¡Me compro un caballo y me voy! Se entera de que Arthur Rimbaud escribió esta frase en 1881… Romuald lo deja todo y parte en busca del poeta, dando cuerpo y voz a quienes le conocieron ¿Por qué dejó de escribir poesía a los 20 años? Cabalgatas, a pie, a caballo, en tren, en barco, la vida del poeta como una espiral demencial de incesantes desplazamientos donde otra parte es siempre el único lugar deseable.Descubra las tarifas.

L’événement Théâtre Rimbaud, Cavalcades Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-06-26 par Ardennes Tourisme