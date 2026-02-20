Théâtre Rires et Aventures Féériques Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Théâtre Rires et Aventures Féériques Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu samedi 13 juin 2026.
La Chaise-Dieu
Théâtre Rires et Aventures Féériques
Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association Ensemble c’est tout propose une pièce de théâtre samedi 13 juin 2026 à 20h30 à l’Auditorium Cziffra Une soirée magique vous attend !
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Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 88 18 93
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English :
The Ensemble c’est tout association is offering a play on Saturday June 13, 2026 at 8:30pm at the Cziffra Auditorium: A magical evening awaits you!
L’événement Théâtre Rires et Aventures Féériques La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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