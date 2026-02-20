Théâtre Rires et Aventures Féériques Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Théâtre Rires et Aventures Féériques

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Ensemble c’est tout propose une pièce de théâtre samedi 13 juin 2026 à 20h30 à l’Auditorium Cziffra Une soirée magique vous attend !

.

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 88 18 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ensemble c’est tout association is offering a play on Saturday June 13, 2026 at 8:30pm at the Cziffra Auditorium: A magical evening awaits you!

L’événement Théâtre Rires et Aventures Féériques La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay