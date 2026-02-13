THEATRE, SALLE MARCEL ROBINE, Athis-Val-de-Rouvre

THEATRE 14 et 15 mars SALLE MARCEL ROBINE Orne

7 € ; gratuit pour les – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:00:00+01:00

SALLE MARCEL ROBINE SEGRIE-FONTAINE Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 20 20 99 »}]

Désespérèe de voir son fils agriculteur devenir vieux gars, Marie-Thérèse va inscrire son fils à l’émission Cupidon à la ferme. l’arrivée de deux soupirantes va troubler l’harmonie à la ferme.