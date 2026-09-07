UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Senlis

THEATRE SANS ANIMAUX, Cinéma de Senlis, Senlis

jeudi 8 octobre 2026 · Cinéma de Senlis · Senlis

THEATRE SANS ANIMAUX, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Cinéma de Senlis
Adresse
10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Tarifs : 7 à 15 euros

THEATRE SANS ANIMAUX Jeudi 8 octobre, 20h30 Cinéma de Senlis Oise

Tarifs : 7 à 15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

C’est « Regarder le monde à l’envers pour voir combien il est absurde à l’endroit ! » comme l’écrit l’auteur.
Il s’agit de huit saynètes comiques et absurdes qui peignent un portrait décalé de la vie quotidienne. Une exploration de la liberté et des contradictions humaines au travers de situations loufoques.
Le plaisir d’un jeu poétique sur les mots.
Un univers singulier qui vous entraînera loin…
Compagnie À VOUS DE JOUER
Mise en scène : Séverine LAFFORGUE
Avec :
Mathilde BOZO
Pénélope BOITET
Sandra CHRETIEN
Christophe DELIN
Cyrille DELMAS
Carole DENIS
Fabien FOUQUERE
Jerome HENIN
Sophie PARLEBAS
Guillaume PY
Nicolas RIVATON

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-a-vous-de-jouer/evenements/theatre-sans-animaux-8-octobre-2026-senlis »}]
Pièce de théâtre de Jean-Michel Ribes, Compagnie À VOUS DE JOUER Mise en scène : Séverine LAFFORGUE Théâtre – spectacle – comique

À voir aussi à Senlis (Oise)