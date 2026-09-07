THEATRE SANS ANIMAUX, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

THEATRE SANS ANIMAUX Jeudi 8 octobre, 20h30 Cinéma de Senlis Oise

Tarifs : 7 à 15 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

C’est « Regarder le monde à l’envers pour voir combien il est absurde à l’endroit ! » comme l’écrit l’auteur.

Il s’agit de huit saynètes comiques et absurdes qui peignent un portrait décalé de la vie quotidienne. Une exploration de la liberté et des contradictions humaines au travers de situations loufoques.

Le plaisir d’un jeu poétique sur les mots.

Un univers singulier qui vous entraînera loin…

Compagnie À VOUS DE JOUER

Mise en scène : Séverine LAFFORGUE

Avec :

Mathilde BOZO

Pénélope BOITET

Sandra CHRETIEN

Christophe DELIN

Cyrille DELMAS

Carole DENIS

Fabien FOUQUERE

Jerome HENIN

Sophie PARLEBAS

Guillaume PY

Nicolas RIVATON

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-a-vous-de-jouer/evenements/theatre-sans-animaux-8-octobre-2026-senlis »}]

Pièce de théâtre de Jean-Michel Ribes, Compagnie À VOUS DE JOUER Mise en scène : Séverine LAFFORGUE Théâtre – spectacle – comique