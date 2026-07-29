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AGENDA · Montluçon

Théâtre Secret(s) médical Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Théâtre Secret(s) médical

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20 22:00:00

Date(s) :
2026-11-20

Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Four friends, former medical school classmates, meet up as usual at André’s, their favorite restaurant.

L’événement Théâtre Secret(s) médical Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme

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