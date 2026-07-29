Théâtre Secret(s) médical Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Théâtre Secret(s) médical

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20 22:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori.

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Four friends, former medical school classmates, meet up as usual at André’s, their favorite restaurant.

L’événement Théâtre Secret(s) médical Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme