Informations pratiques

Charleville-Mézières

Théâtre Soirée Courage

Centre Social Manchester 26 rue Jules Raulin Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

La compagnie, à mi-chemin de son travail dans le cadre du cycle sur le courage, propose un moment d’ouverture exceptionnel. Elle présente trois pièces courtes fraîchement répétées, écrites notamment par Pauline Peyrade et Inès Tahar, ainsi que la restitution d’un stage de théâtre. La présentation sera suivie d’un temps d’échange convivial, permettant aux artistes de nourrir leur réflexion de vos impressions avant de repartir en création.Durée environ 4h + 16 ans Gratuit sur réservation

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Centre Social Manchester 26 rue Jules Raulin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

The company, now halfway through its work as part of the “Courage” series, is presenting a special preview performance. It will present three newly rehearsed short plays, written by Pauline Peyrade and Inés Tahar, among others, as well as a showcase of a theater workshop. The presentation will be followed by a friendly discussion, allowing the artists to incorporate your feedback into their creative process before resuming their work. Duration: approximately 4 hours | Ages 16 and up | Free with reservation

L’événement Théâtre Soirée Courage Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme