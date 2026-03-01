Théâtre Tonton Marcel Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins
jeudi 15 octobre 2026 · Place Maréchal de Lattre de Tassigny · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Théâtre Tonton Marcel
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 21:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Qui est Tonton Marcel ? Un gars pas comme les autres. C’est une histoire simple, pleine de poésie, d’un être humain, d’un type comme on en fait plus aujourd’hui. Un auvergnat qui aurait pu être chanté par Brassens.
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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.org
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English :
Who is Uncle Marcel? A guy unlike any other. It’s a simple story, full of poetry, about a human being—the kind of guy they don’t make anymore. A man from Auvergne who could have been the subject of a song by Brassens.
L’événement Théâtre Tonton Marcel Moulins a été mis à jour le 2026-07-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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