Théâtre Un Sacre Théâtre Le Carreau – Forbach

Informations pratiques

Forbach

Théâtre Un Sacre

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25 22:45:00

Date(s) :

2026-11-25

À l’origine d’Un Sacre, l’auteur Guillaume Poix et la metteuse en scène Lorraine de Sagazan sont allés à la rencontre des gens pour rompre l’isolement dans lequel nous étions forcés par la pandémie de 2020. Ils ont discuté et échangé avec plus de trois cents personnes en six mois. Au moment même où les deuils étaient privés de cérémonie, ils se sont rendu compte qu’il y avait, dans presque chaque histoire qui leur était confiée, la présence d’un mort. À partir d’une sélection de ces récits, Lorraine de Sagazan crée une pièce drôle, percutante et bouleversante. Les neuf comédiennes et comédiens, d’une présence et d’un engagement inouïs sur scène, inventent un rituel théâtral intense et cathartique qui embarque le public. Ils ouvrent un espace qui relie les vivants à leurs morts, en paroles et en gestes, le tout sans pathos. Dans un immense décor de théâtre abandonné, que la nature revitalise peu à peu de végétaux colorés, les comédiens livrent une cérémonie lyrique et burlesque, au croisement de la réalité et de la fiction, grâce à la voix, aux pleurs et à la danse. Et c’est bien là le tour de force de Lorraine de Sagazan avec ce spectacle intensément vivant nous toucher en plein cœur et faire du chagrin un chemin vers une paix intérieure pleine de joie. Pour la première fois au Carreau, en ouverture du Festival Primeurs, venez découvrir un auteur et une metteuse en scène français des plus en vue du moment.

A partir de 16 ans.Tout public

27 .

Théâtre Le Carreau – 71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com

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English :

%C0 At the outset of *Un Sacre*, author Guillaume Poix and director Lorraine de Sagazan set out to meet with people to break the isolation we were forced intoby the 2020 pandemic. They spoke with and exchanged ideas with more than three hundred people over the course of six months. At a time when mourning was deprived of ceremony, they realized that in almost every story entrusted to them, there was the presence of a deceased person. Drawing from a selection of these stories, Lorraine de Sagazan has created a play that is funny, powerful, and deeply moving. The nine actors, with their extraordinary stage presence and commitment, invent an intense and cathartic theatrical ritual that draws the audience in. They open up a space that connects the living to their dead, through words and gestures, all without pathos. Set against the backdrop of a vast, abandoned theater, which nature is gradually revitalizing with colorful vegetation, the actors perform a lyrical and burlesque ceremony, at the crossroads of reality and fiction, through voice, tears, and dance. And that is indeed Lorraine de Sagazan’s masterstroke in this intensely vivid performance: to touch us right in the heart and transform grief into a path toward an inner peace filled with joy. For the first time at Le Carreau, as the opening event of the Festival Primeurs, come discover one of the most prominent French playwrights and directors of the moment.

Ages 16 and up.

L’événement Théâtre Un Sacre Forbach a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH