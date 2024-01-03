Théâtre Un toit pour 4 Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Théâtre Un toit pour 4

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

Camille, célibataire rêveuse et gentiment envahissante, décide d’offrir à sa meilleure amie Léa un week-end à la campagne. Léa, au bord du burn-out, n’arrive plus à décrocher de son travail et voit son couple vaciller. Quoi de mieux qu’une retraite entre filles dans une maison isolée, sans réseau, avec au programme vin chaud, yoga, séries romantiques… et même une thérapie improvisée pour le chat dépressif de Camille, prêt à griffer le moindre inconnu. Mais à peine arrivées, surprise Maxime et Julien, deux quarantenaires fraîchement débarqués, ont eux aussi réservé la maison… sur un autre site !

Leur programme à eux pas de filles, sport en forêt et soirées bière-foot.

Maxime a offert ce week-end à Julien pour lui remonter le moral après une rupture difficile.

Après un moment de tension, les quatre décident de cohabiter, faute de solution le premier hôtel est à deux heures de route et sans réseau, impossible de réserver.

Mais il y a un hic… la maison n’a qu’une seule chambre. Ce qui devait être une parenthèse zen se transforme en colocation explosive, pleine de quiproquos, de jeux de séduction, de révélations sur les relations hommes-femmes… et de fous rires. Car derrière les apparences, tout le monde ne dit pas la vérité sur ses intentions. Et certains ne sont pas venus pour se détendre…

Avec Sandrine ARCIZET, Elodie AGERON, Nicolas VITIELLO et romain FLEURY

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage, l’office de tourisme et la municipalité.

Camille, célibataire rêveuse et gentiment envahissante, décide d’offrir à sa meilleure amie Léa un week-end à la campagne. Léa, au bord du burn-out, n’arrive plus à décrocher de son travail et voit son couple vaciller. Quoi de mieux qu’une retraite entre filles dans une maison isolée, sans réseau, avec au programme vin chaud, yoga, séries romantiques… et même une thérapie improvisée pour le chat dépressif de Camille, prêt à griffer le moindre inconnu. Mais à peine arrivées, surprise Maxime et Julien, deux quarantenaires fraîchement débarqués, ont eux aussi réservé la maison… sur un autre site !

Leur programme à eux pas de filles, sport en forêt et soirées bière-foot.

Maxime a offert ce week-end à Julien pour lui remonter le moral après une rupture difficile.

Après un moment de tension, les quatre décident de cohabiter, faute de solution le premier hôtel est à deux heures de route et sans réseau, impossible de réserver.

Mais il y a un hic… la maison n’a qu’une seule chambre. Ce qui devait être une parenthèse zen se transforme en colocation explosive, pleine de quiproquos, de jeux de séduction, de révélations sur les relations hommes-femmes… et de fous rires. Car derrière les apparences, tout le monde ne dit pas la vérité sur ses intentions. Et certains ne sont pas venus pour se détendre…

Avec Sandrine ARCIZET, Elodie AGERON, Nicolas VITIELLO et romain FLEURY

Tarif: Plein tarif 25€ Tarif réduit (étudiant demandeur d’emploi) 20€ .

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Theater at the Vox, organized by the Fort-Mahon-Plage Casino, the tourist office, and the municipality.

Camille, a dreamy, single woman with a sweetly intrusive nature, decides to treat her best friend L%E9a to a weekend in the countryside. L%E9a, on the verge of burnout, can’t seem to disconnect from work and sees her relationship faltering. What could be better than a girls’ getaway in a secluded house, with no cell service, featuring mulled wine, yoga, romantic TV series… and even some impromptu therapy for Camille’s depressed cat, who’s ready to scratch any stranger. But as soon as they arrive, a surprise: Maxime and Julien, two men in their forties who’ve just arrived, have also booked the house… on a different website!

Their plan: no girls, intense workouts, and beer-and-soccer nights.

Maxime treated Julien to this weekend to cheer him up after a difficult breakup.

After a tense moment, the four decide to stay together for lack of a better option: the nearest hotel is a two-hour drive away and has no cell service, making it impossible to book a room.

But there’s a catch—the house has only one bedroom. What was supposed to be a relaxing getaway turns into an explosive living arrangement, full of misunderstandings, games of seduction, revelations about relationships between men and women… and fits of laughter. Because behind the facade, not everyone is telling the truth about their intentions. And some of them didn’t come here to relax…

Starring Sandrine ARCIZET, Elodie AGERON, Nicolas VITIELLO, and Romain FLEURY

Price: Full price 25? ? Reduced price (students and job seekers) 20?

L’événement Théâtre Un toit pour 4 Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-01-03 par OT DE FORT MAHON