Théâtre Un toît pour 4 Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Théâtre Un toît pour 4

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-16 17:00:00

fin : 2027-05-16

Date(s) :

2027-05-16

Camille, célibataire rêveuse et gentiment envahissante, décide d’offrir à sa meilleure amie Léa un week-end à la campagne. Léa, au bord du burn-out, n’arrive plus à décrocher de son travail et voit son couple vaciller. Quoi de mieux qu’une retraite entre filles dans une maison isolée, sans réseau, avec au programme vin chaud, yoga, séries romantiques… et même une thérapie improvisée pour le chat dépressif de Camille, prêt à griffer le moindre inconnu.

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Mais à peine arrivées, surprise Maxime et Julien, deux quarantenaires fraîchement débarqués, ont eux aussi réservé la maison… sur un autre site ! Leur programme à eux pas de filles, sport en forêt et soirées bière-foot. Maxime a offert ce week-end à Julien pour lui remonter le moral après une rupture difficile.

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Après un moment de tension, les quatre décident de cohabiter, faute de solution le premier hôtel est à deux heures de route et sans réseau, impossible de réserver. Mais il y a un hic… la maison n’a qu’une seule chambre.

Ce qui devait être une parenthèse zen se transforme en colocation explosive, pleine de quiproquos, de jeux de séduction, de révélations sur les relations hommes-femmes… et de fous rires. Car derrière les apparences, tout le monde ne dit pas la vérité sur ses intentions. Et certains ne sont pas venus pour se détendre…

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Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Théâtre Un toît pour 4

L’événement Théâtre Un toît pour 4 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie