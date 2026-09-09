Théâtre Vagabondages et Conversations Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Vagabondages et Conversations

Dimanche 20 septembre 2026 de 18h à 19h10. Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan 4 rue de Valcros Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:10:00

Date(s) :

2026-09-20

Tous deux patients artisans, le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles Clément aiment arpenter leurs terrains de jeu la scène pour l’un, le jardin pour l’autre. Ils explorent ce que signifie être vivant .

Dans Vagabondages & Conversations, ils explorent avec humour et tendresse ce que signifie être vivant sous la forme d’un dialogue dansé. Avec humour et délicatesse, ils évoquent transformation, adaptation et migration à travers le brassage planétaire cher à Gilles Clément.

Dans les jardins du 3 bis F et de la Bastide du Jas de Bouffan, le public est invité à ralentir et accepter l’incertitude. La danse y explore, hésite et recommence, comme une plante cherchant la lumière. .

Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan 4 rue de Valcros Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Both patient artisans—choreographer-dancer Christian Ubl and gardener-writer Gilles Clément—love to roam their playgrounds: the stage for one, the garden for the other. They explore what it means to “be alive.”

L’événement Théâtre Vagabondages et Conversations Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence