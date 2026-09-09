Théâtre Vagabondages et Conversations Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Théâtre Vagabondages et Conversations
Dimanche 20 septembre 2026 de 18h à 19h10. Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan 4 rue de Valcros Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:10:00
Date(s) :
2026-09-20
Tous deux patients artisans, le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles Clément aiment arpenter leurs terrains de jeu la scène pour l’un, le jardin pour l’autre. Ils explorent ce que signifie être vivant .
Dans Vagabondages & Conversations, ils explorent avec humour et tendresse ce que signifie être vivant sous la forme d’un dialogue dansé. Avec humour et délicatesse, ils évoquent transformation, adaptation et migration à travers le brassage planétaire cher à Gilles Clément.
Dans les jardins du 3 bis F et de la Bastide du Jas de Bouffan, le public est invité à ralentir et accepter l’incertitude. La danse y explore, hésite et recommence, comme une plante cherchant la lumière. .
Jardin de la Bastide du Jas de Bouffan 4 rue de Valcros Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 75 reservation@3bisf.com
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English :
Both patient artisans—choreographer-dancer Christian Ubl and gardener-writer Gilles Clément—love to roam their playgrounds: the stage for one, the garden for the other. They explore what it means to “be alive.”
L’événement Théâtre Vagabondages et Conversations Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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