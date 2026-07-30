Théâtre Viril.(e.s) , au Théâtre Alexis Peyret Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet

Informations pratiques

Serres-Castet

Théâtre Viril.(e.s) , au Théâtre Alexis Peyret

Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 21:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Comment questionner l’identité, les normes, les rapports au corps, au monde, à soi ?

Dans ce spectacle aux formes multiples (chant, danse et théâtre) cinq femmes se présentent à nous pour briser les silences et déterrer l’intime.

Une à une, puis ensemble, ou les unes contre les autres, elles fracassent les tabous et osent nous dévoiler ce qu’elles sont de manière parfois drôle, touchante ou décalée.

Dans ce tourbillon d’énergie, elles s’interrogent et nous interrogent comment se libérer ou embrasser l’idée de la féminité ? ou celle de notre virilité ? Durée 1h15 Dès 12 ans. .

Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 66 communication@csap.fr

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English : Théâtre Viril.(e.s) , au Théâtre Alexis Peyret

L’événement Théâtre Viril.(e.s) , au Théâtre Alexis Peyret Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-30 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran