Théâtre Voltige Auditorium de la Louvière Épinal
jeudi 17 décembre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal
Informations pratiques
Épinal
Théâtre Voltige
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17 22:00:00
Date(s) :
2026-12-17
Voltige raconte le destin exceptionnel de Dorine Bourneton.
À 16 ans, seule survivante d’un crash d’avion, elle deviendra la première femme paraplégique au monde pilote de voltige.Tout public
23 .
Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25
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English :
Voltige tells the extraordinary story of Dorine Bourneton.
At age 16, the sole survivor of a plane crash, she went on to become the world’s first woman with paraplegia to compete as an aerobatic pilot.
L’événement Théâtre Voltige Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION
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