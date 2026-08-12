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Théâtre Voltige Auditorium de la Louvière Épinal

jeudi 17 décembre 2026 · Auditorium de la Louvière · Épinal

Théâtre Voltige Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Auditorium de la Louvière
Adresse
11 Rue de la Louvière
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
23 Tarif de base plein tarif

Épinal

Théâtre Voltige

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17 22:00:00

Date(s) :
2026-12-17

Voltige raconte le destin exceptionnel de Dorine Bourneton.
À 16 ans, seule survivante d’un crash d’avion, elle deviendra la première femme paraplégique au monde pilote de voltige.Tout public
23  .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25 

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English :

Voltige tells the extraordinary story of Dorine Bourneton.
At age 16, the sole survivor of a plane crash, she went on to become the world’s first woman with paraplegia to compete as an aerobatic pilot.

L’événement Théâtre Voltige Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION

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