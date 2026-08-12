Théâtre Voltige Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Épinal

Théâtre Voltige

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17 22:00:00

Date(s) :

2026-12-17

Voltige raconte le destin exceptionnel de Dorine Bourneton.

À 16 ans, seule survivante d’un crash d’avion, elle deviendra la première femme paraplégique au monde pilote de voltige.Tout public

23 .

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

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English :

Voltige tells the extraordinary story of Dorine Bourneton.

At age 16, the sole survivor of a plane crash, she went on to become the world’s first woman with paraplegia to compete as an aerobatic pilot.

L’événement Théâtre Voltige Épinal a été mis à jour le 2026-08-12 par OT EPINAL ET SA REGION