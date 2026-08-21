Théâtres sur Tréteaux de la compagnie l’Emergence Châtenois

Informations pratiques

Châtenois

Théâtres sur Tréteaux de la compagnie l’Emergence

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12 21:30:00

Date(s) :

2027-02-12

Répéter une pièce. Apprendre son texte. Composer son personnage. Chercher les costumes, la scénographie, les accessoires, les créations lumières et sonores. Jouer son spectacle sur scène, devant le public.

Tous les ingrédients, et plus encore, qui constituent cette idée du Théâtre.

Mais que connaît-on vraiment de cette discipline ? Quelles sont ses origines ? Son histoire ? Ses répertoires et ses genres ?

La Compagnie L’Emergence va tenter de répondre à ces questions dans une rétrospective historique, de la préhistoire à aujourd’hui, son évolution au fil des événements, la manière dont il s’est développé en Europe et comment il est devenu essentiel dans la société.

Les comédiens de la troupe proposent un spectacle itinérant de soixante minutes, où se mêlent narration, extraits d’oeuvres connues et interprétations de personnages sous forme de saynètes, sans décor ou presque ni contrainte technique, avec l’envie de partager, de transmettre, et d’initier les spectateurs au domaine de l’Art Vivant.Tout public

11 .

Place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 3 29 94 55 61 contact@ccov.fr

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English :

Rehearse a play. Learn your lines. Develop your character. Work out the costumes, set design, props, lighting, and sound design. Perform the play on stage in front of an audience.

All the ingredients—and more—that make up this concept of theater.

But what do we really know about this art form? What are its origins? Its history? Its repertoires and genres?

The L’Emergence Company will attempt to answer these questions in a historical retrospective, from prehistory to the present day, tracing its evolution through key events, how it developed in Europe, and how it has become an essential part of society.

The troupe’s actors present a sixty-minute traveling show that blends narration, excerpts from well-known works, and character portrayals in the form of skits—with little to no set and almost no technical constraints—driven by a desire to share, to pass on knowledge, and to introduce the audience to the world of the performing arts.

L’événement Théâtres sur Tréteaux de la compagnie l’Emergence Châtenois a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES