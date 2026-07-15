Thelma & Louise Loft Cinémas Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Thelma & Louise

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:15:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout bascule. Un événement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Thelma & Louise

L’événement Thelma & Louise Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne