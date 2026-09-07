THÉLONIUS & LOLA, Auditorium Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

THÉLONIUS & LOLA Samedi 7 novembre, 16h00 Auditorium Pôle culturel Chabran Var

Tarif C de 8 € à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Agnès Régolo aime la compagnie des écrivains. Après Marivaux, Sarah Carré, Howard Barker et Gozzi, l’auteur Belge Serge Kribus lui donne envie de créer une pièce pour le jeune public : Thélonius et Lola, ou la rencontre d’une petite fille et d’un chanteur pas tout à fait comme les autres… Une fable drôle et poétique qui aborde les questions de la différence et du racisme à travers un dialogue imaginaire, cocasse et ludique.

Il était une fois l’histoire d’une rencontre entre Lola, une petite fille, et Thélonius, un chien sans collier qui a la particularité de chanter, de philosopher, de parler chien, bien sûr, mais aussi chat et français ! Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si une loi ne venait pas d’être votée : désormais les chiens sans collier seront expulsés… Derrière la fantaisie et la beauté de la fable enfantine, des dialogues inventifs avec l’animal imaginaire, la prose de Serge Kribus invite à la réflexion et au dialogue.

Pour jouer ce duo complémentaire et burlesque, la metteuse en scène de la compagnie Du jour au lendemain réunit les comédiens Ligia Aranda Martinez et Antoine Laudet. Et confie au violoncelliste Guillaume Saurel la création musicale, véritable trait d’union entre les deux protagonistes entrainés dans un road-movie urbain. Des rues, un parc, une station-essence, bref, un univers stylisé inspiré des célèbres tableaux d’Edward Hooper où tout semble figé, à l’atmosphère à la fois magique, familière et inquiétante.

Auditorium Pôle culturel Chabran Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/714025-thelonius-lola-tout-public »}]

THÉLONIUS & LOLA – De Serge Kribus – Mise en scène Agnès Régolo théâtre

Fred Saurel