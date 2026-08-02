Théodore Kuzma trio, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Théodore est un jeune pianiste basé à Paris. Il possède une technique et une connaissance approfondies et s’exprime dans une esthétique marquée du be-bop. Il est très influencé par Wynton Kelly, Bud Powell, etc. Il revisitera ce soir en trio des standards et quelques compositions.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Théodore Kuzma : piano ; Damien Françon : batterie ; TBA : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz be-bop — Jeune prodige du piano, Théodore Kuzma réinvente des standards et ses propres compositions avec une technique éblouissante, inspirée par les légendes du jazz.

Le mercredi 14 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 14 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-15T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00;2026-10-14T21:30:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/theodore-kuzma-trio contact@38riv.com



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