UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Théodore Kuzma trio, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

jeudi 15 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris

Théodore Kuzma trio, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif en ligne : 24€ à 27€<br>Tarif sur place : 27€ à 30€</p>

Théodore est un jeune pianiste basé à Paris. Il possède une technique et une connaissance approfondies et s’exprime dans une esthétique marquée du be-bop. Il est très influencé par Wynton Kelly, Bud Powell, etc. Il revisitera ce soir en trio des standards et quelques compositions.

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Théodore Kuzma : piano ; Damien Françon : batterie ; TBA : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz be-bop — Jeune prodige du piano, Théodore Kuzma réinvente des standards et ses propres compositions avec une technique éblouissante, inspirée par les légendes du jazz.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-15T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00;2026-10-14T21:30:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/theodore-kuzma-trio contact@38riv.com


Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)