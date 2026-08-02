Théodore Kuzma trio, Standards & compositions au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris
jeudi 15 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Théodore est un jeune pianiste basé à Paris. Il possède une technique et une connaissance approfondies et s’exprime dans une esthétique marquée du be-bop. Il est très influencé par Wynton Kelly, Bud Powell, etc. Il revisitera ce soir en trio des standards et quelques compositions.
Dans le cadre du festival Jazz sur Seine 2026.
Line-up : Théodore Kuzma : piano ; Damien Françon : batterie ; TBA : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz be-bop — Jeune prodige du piano, Théodore Kuzma réinvente des standards et ses propres compositions avec une technique éblouissante, inspirée par les légendes du jazz.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-15T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T20:30:00+02:00;2026-10-14T21:30:00+02:00_2026-10-14T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/theodore-kuzma-trio contact@38riv.com
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