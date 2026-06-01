Théodule, Parking de l’IUT, Villeurbanne

Théodule Samedi 20 juin, 16h30 Parking de l’IUT Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Prométhée et la créature de Frankenstein n’ont qu’à bien se tenir, voici Théodule, le freak immortel de Hansis Bacon. Au volant de son corbillard, cet artiste-performeur a 1 001 idées pour faire passer de vie à trépas sa bête de foire et pour la ressusciter. Cartoonesque et saisissant !

À partir de 12 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Parking de l’IUT 220 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Prométhée et la créature de Frankenstein n’ont qu’à bien se tenir, voici Théodule, le freak immortel de l’artiste-performeur Hansis Bacon.

© Camille Sauvage